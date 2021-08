À la télé ce soir: «Tamara» ou «Big Game» (vidéos)

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Thelma et Louise », à 20H10 sur Plug RTL – trois étoiles

de Ridley Scott (1991)

Un seul oscar – celui du meilleur scénario – a récompensé ce road movie pas si féministe que ça puisque, en fin de compte, les deux héroïnes basculent exactement dans les mêmes travers que ceux des hommes qu’elles prétendent dénoncer. On appelle ça un retour de manivelle. Sacré film quand même !

« Tamara », à 20H00 sur Club RTL – deux étoiles

d’Alexandre Castagnetti (2016)

La Bretonne Héloïse Martin a pris une douzaine de kilos pour incarner l’héroïne de la bédé éponyme des Zidrou et Darasse, et le moins qu’on puisse dire c’est qu’elle en impose, même devant Sylvie Testud incarnant sa maman, dans ce nouveau plaidoyer anti-grossophobie assez réussi en dépit d’inévitables clichés. Avec une BO incluant magistralement le merveilleux « I Started a Joke » des Bee Gees exécuté dans sa V.O. intégrale de 1968.

« Pixels », à 20H15 sur AB3 – deux étoiles

de Chris Columbus (2015)

Plutôt originale, l’idée d’une attaque extraterrestre informatique basée sur un des premiers jeux vidéos du début des années 80 ! Du pain béni pour Adam Sandler et Josh Gad, héros bien malgré eux de cette comédie d’action au caractère forcément rétro et globalement divertissante, où la très belle Michelle Monaghan a… très avantageusement pallié le dédain de Jennifer Aniston.

« Les sous-doués en vacances », à 21H15 sur TMC – deux étoiles

de Claude Zidi (1982)

Après le bac, la bande à Bébel – alias le tout jeune Daniel Auteuil – débarque sur la Côte d’Azur pour le meilleur et pour le pire, question gags. On ne rigole pas à tous les coups, mais le but est finalement largement atteint et c’est tout ce qui compte.

« Big Game », à 21H55 sur AB3 – deux étoiles

de Jalmari Helander (2014)

Ce sympathique ersatz d’« Air Force One » place le président des États-Unis en mauvaise posture dans la forêt de Laponie où son sort est lié à un jeune apprenti chasseur pour échapper aux terroristes ! Le scénario et les retournements de situation sont parfois téléphonés, mais l’autodérision de Samuel L. Jackson et la splendeur des décors naturels rendent cette série B assez spectaculaire et sans autre prétention plutôt plaisante. Notons également la B.O. du Britannique Rolfe Kent, l’éclectique compositeur des « Nurse Betty », « Freaky Friday », « Gambit », « Downsizing », « Stan & Ollie » ou du… « Petit Spirou ».