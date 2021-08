Rintintin, chien d’élite

Chacun sait qu’entre les chiens et les hommes, c’est une longue histoire d’amour qui dure depuis près de dix mille ans. Et qui se confond parfois avec la grande Histoire de l’humanité, tant d’événements et d’émotions les ont si fortement liés au cours de ces millénaires…

Comme chez les hommes, de temps à autre, un chien vraiment exceptionnel se distingue de tous ses congénères par des qualités tant physiques que psychologiques. Avant de devenir l’une des premières super-vedettes du monde animal au cinéma, et du même coup l’un des chiens les plus...