Le Cavalier suédois

Un auteur pas des plus connus (un Autrichien de langue allemande), un livre pas des plus récents (écrit voici près d’un siècle), un titre pas des plus « sexy » comme on dit aujourd’hui… Et pourtant : rangez illico vos préjugés au placard et foncez chez votre libraire vous procurer ce petit joyau. Babelio, site consacré à la littérature, écrit : « Leo Perutz considérait “Le Cavalier suédois” comme son roman le plus abouti. Le plus angoissant pour...