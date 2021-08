Un ex-associé de R. Kelly affirme qu’il a soudoyé un fonctionnaire pour épouser Aaliyah alors mineure

Les témoignages contre le chanteur s’accumulent lors de son troisième jour de procès. L’ancien manager de tournée de R. Kelly, Demetrius Smith, a affirmé vendredi que la star déchue de R&B avait soudoyé par son intermédiaire un fonctionnaire pour obtenir de faux documents d’identité afin d’épouser la chanteuse Aaliyah, alors mineure et depuis décédée dans un crash d’avion.

« Je suis entré et j’ai dit : « Hé, vous voulez vous faire de l’argent ? » », a raconté Demetrius Smith, 65 ans aujourd’hui, lors de son témoignage livré au troisième jour du procès de Robert Kelly à New York pour abus sexuels. M. Smith, qui a travaillé pour R. Kelly pendant plus de dix ans dans les années 1980 et 1990, a assuré avoir donné 500 dollars au fonctionnaire en échange de faux papiers pour Aaliyah, alors âgée de seulement 15 ans, pour que le chanteur, qui avait 27 ans, puisse l’épouser.