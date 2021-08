Des téléspectateurs aident au diagnostic d’un ministre australien après une intervention télévisée (vidéo)

« Je n’ai pas pris la chose au sérieux »

Depuis, Victor Dominello s’est exprimé sur Linkedin : « Certains ont cru que je faisais un clin d’œil au cameraman. D’autres ont pensé que j’avais fait une attaque ». Il ajoute avoir effectivement consulté un médecin par la suite car son œil tombant n’était pas le seul symptôme qu’il rencontrait. Il avait entre autres « une douleur dans le crâne, derrière l’oreille droite et des fourmillements sur le côté droit de la langue ». « Je n’ai pris la chose plus au sérieux qu’après qu’un certain nombre de personnes m’ont envoyé une capture d’écran de la conférence de presse et que d’autres ont contacté mon bureau pour m’inciter à demander un avis médical urgent » ajoute-t-il.