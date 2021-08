Dès la rentrée, Adélaïde Charlier aura sa propre chronique sur le climat tous les jours sur NRJ

Pour la rentrée, NGroup, qui dirige Nostalgie, NRJ et Chérie FM, a voulu faire un pas de plus dans la lutte contre le changement climatique. C’est pourquoi le groupe offre à Adélaïde Charlier, dès le 30 août prochain, une place quotidienne sur NRJ, rapporte Belga.

La cofondatrice du mouvement Youth For Climate sera à l’antenne tous les jours à midi, pour une chronique traitant de l’environnement, intitulée « 60 secondes climat ». « Cela fait 7 ans que nous sommes neutres en carbone et nous voulons aller encore plus loin dans le cadre de notre programme #PlayForZero, le but étant d’atteindre une empreinte zéro carbone d’ici 2030 », a expliqué Marc Vossen, l’administrateur délégué de NGroup, lors d’une conférence de presse ce lundi.