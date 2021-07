Deux régions déclarées inhabitables à cause du changement climatique

Imaginez un lieu où il fait constamment plus de 35 degrés et ce avec plus de 90% d’humidité. Le moindre petit effort et c’est l’épuisement assuré, puisqu’il est impossible d’évacuer la transpiration. Le corps ne peut plus réguler sa température interne et c’est la surchauffe. Ça, c’est ce que vivent aujourd’hui les régions de Jacobabad (Pakistan) et Ras Al Khaimah (Émirats arabes unis). Comme le fait savoir France Info, le changement climatique est ici directement incriminé et cela a rendu ces zones purement et simplement inhabitables.

Celui ou celle qui oserait rester dans ces régions-là pourrait le payer cher. D’après un cardiologue du sport interrogé par la télévision publique française, cela provoquerait irrémédiablement des troubles de la vision, du vertige, des troubles neurologiques, voire un coma, des convulsions et des complications cardiaques ou rénales gravissimes. Bref, il ne fait pas bon d’être à Jacobabad et Ras Al Khaimah.