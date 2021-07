Jeff Bezos suggère d’envoyer les industries polluantes dans l’espace

La proposition de Jeff Bezos risque de mal passer. Après son vol orbital qui l’a propulsé au-delà de la ligne Karman, faisant de lui un astronaute, le milliardaire veut voir plus loin. Sur le plateau de CBS This Morning, l’ancien patron d’Amazon estime qu’il est possible et intéressant de se débarrasser des industries polluantes dans l’espace.

Jeff Bezos a déclaré : « Ce que je vais vous dire va vous paraître fantastique, mais ça va se faire. Nous pouvons déplacer toutes les industries lourdes et toutes les industries polluantes en dehors de la Terre en les gérant dans l’espace ».