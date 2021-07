Jeff Bezos est prêt à partir dans l’espace, son vol sera retransmis en direct (vidéos)

Jeff Bezos et trois autres personnes partiront ce mardi 20 juillet pour un vol spatial habité. Le décollage sera rediffusé sur internet en direct à 13h30. La fusée New Shepard partira du spatioport Launch Site One de Blue Origin au Texas. En trois minutes, les quatre membres de l’équipage atteindront la hauteur nécessaire pour le largage de la capsule habitée. Ils seront alors à 100 kilomètres de haut et deviendront officiellement des astronautes.

Ce statut est accordé à ceux qui traversent la ligne Karman, la limite établie par convention entre l’atmosphère et l’espace. C’est une première pour un vol touristique. Blue Origin s’est tout de même préparé, une quinzaine de tests de vols ont été réalisés depuis 2015. Un seul crash est à déplorer, la fusée a raté son retour mais la capsule est arrivée à bon port. Le vol devrait durer en totalité une dizaine de minutes et la fusée doit atterrir à un endroit précis.