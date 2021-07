Six choses à savoir sur Jeff Bezos

1. Enfance chahutée

Jeff Bezos a vu le jour en 1964, loin des milliards de dollars qu’il a amassés depuis. Sa mère, Jacklyn Jorgensen, n’a alors que 17 ans et finit tant bien que mal ses études secondaires. Diplômée et aussitôt divorcée, puisqu’elle quitte le père biologique de Jeff après moins d’un an de mariage. Pour assurer l’avenir de sa progéniture, elle s’inscrit à l’université et emmène son bébé en cours. Elle y rencontre Mike Bezos, qui endosse le rôle de parent pour Jeff. Son père biologique,...