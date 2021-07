Jeff Bezos à peine revenu sur Terre est déjà moqué sur Twitter

Le vol a duré moins de dix minutes mais aura relevé de nombreux records. Avec son vol orbital habité, Jeff Bezos et Blue Origin viennent de réaliser le premier voyage spatial touristique. Wally Funk est devenue l’astronaute la plus âgée à aller dans l’espace à 82 ans, Olivier Daemen est devenu le plus jeune astronaute à seulement 18 ans. Le groupe entier est devenu le premier de touristes à passer la ligne Karman qui délimite l’atmosphère de l’espace.

Dans la capsule, l’équipage semblait très heureux à entendre Jeff Bezos dire : « Happy happy happy crew ».