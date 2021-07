Wally Funk, cette astronaute de 82 ans bat un record dans l’espace (photos)

Quatre refus de la Nasa

Elle fait aussi partie des 13 candidates sélectionnées pour passer des tests et peut-être faire partie des premières femmes dans l’espace dans le cadre du programme « Mercury 13 » organisé par les États-Unis en pleine guerre froide. Sa biographe rapporte à FranceInfo des entraînements et des tests physiques très durs : « Elle a dû avaler plus de 90 cm de tuyau en caoutchouc pour examiner les sucs gastriques dans son estomac, écrit Sue Nelson dans son livre. Je lui ai demandé si c’était inconfortable ? « Oh, mon Dieu, oui », a-t-elle répondu. « C’était une sorte de choc. J’ai avalé tellement de tubes. Mais je pouvais le supporter » ».

Finalement le programme sera abandonné et les rêves de Wally Funk semblent s’éloigner. Ce ne l’a pas empêché de tenter à quatre reprises de devenir astronaute pour la Nasa, à chaque fois refusée parce qu’elle n’avait pas de diplôme d’ingénieur.

Finalement, elle est devenue enquêteur au Conseil national de la sécurité des transports et a formé plus de 3.000 pilotes.

Wally Funk va devenir la personne la personne la plus âgée dans l’espace et dépasser le record de John Glenn. Cet Américain détenait à ce jour le record avec un vol orbital réalisé en 1998 à l’âge de 77 ans. Lors de son vol, Wally Funk a confié vouloir prendre une photo dans la capsule avec une carte postale d’elle devant le drapeau américain et la Terre en arrière-plan.