François Pirette arrive avec un nouveau programme sur RTL

Parmi les nouveaux rendez-vous, les téléspectateurs pourront désormais retrouver tous les mois, François Pirette. Le groupe annonce : « Après plus de 15 ans de success story avec RTL-TVI, François Pirette n’a pas fini de nous surprendre ! Dès la rentrée, c’est désormais chaque mois que l’humoriste sera à retrouver sur nos petits écrans pour nous faire rire de nos petites et grandes contrariétés, avec ses personnages devenus cultes, rejoints par quelques petits nouveaux dont il nous réserve la surprise ». Plus d’informations devraient arriver par la suite.

RTL-TVI vient d’annoncer sa rentrée avec ses nouveaux programmes. Beaucoup de choses assez diverses sont proposées par le groupe. Dans sa déclaration de rentrée, les équipes de RTL Belgium annoncent avoir « redoublé de créativité et d’énergie » pour une rentrée au plus fort.

RTL Belgium souhaite susciter « la curiosité et l’engouement du public le plus large possible », en proposant des rendez-vous « incontournables » notamment. Le groupe assure aussi vouloir « accompagner les Belges dans leur quotidien » et conclut son programme avec ce slogan : « Pour vous, par vous ».