François Pirette s’en prend à Georges-Louis Bouchez: «Si t’étais si malin, t’avais qu’à y aller»

Avec ses tweets à répétition, Georges-Louis Bouchez, président du MR, a le don d’en agacer certains. Parmi ses détracteurs, se trouve visiblement un certain François Pirette, qui n’a pas du tout apprécié les propos du libéral suite au dernier Comité de concertation. Sur Twitter, Georges-Louis Bouchez a en effet déclaré que le nouveau lockdown annoncé par Alexander De Croo « est bien évidemment un triple échec ». Cette énième sortie du président du MR a donc fait sortir François Pirette de ses gonds.

Sur Facebook, l’humoriste s’est fendu d’un long texte où il dit tout ce qu’il pense du libéral. « Mais ta g…, GLB. Populiste de Sarma. Tu nous fatigues à la fin. Si t’étais si malin, t’avais qu’à y aller. Mais oui, j’y pense, au fait, je te rappelle qu’au jeu de la démocratie t’avais perdu. Tu te souviens Donald ? T’auras tout de même remarqué que tes copains Emmanuel, Angela et les autres font ce qu’ils peuvent, eux aussi », a écrit François Pirette, demandant à Georges-Louis Bouchez s’il ne se tromperait pas d’ennemi. « On se bat comme on peut contre une saloperie depuis un an. Mais toi, à part siffler depuis la tribune, tu fais quoi ? », continue Pirette, comparant ‘GLB’ a « un sportif de canapé qui aurait tiré le penalty mieux qu’Eden ». « Pathétique », conclut le Montois. Les choses sont claires en tout cas.