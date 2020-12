Quand Georges-Louis Bouchez «rend hommage» en vidéo à ses détracteurs (vidéo)

Ce n’est un secret pour personne, Georges-Louis Bouchez raffole des réseaux sociaux. Mais à s’exposer autant sur la Toile, l’élu MR reçoit souvent des critiques venant de personnes qui ne l’apprécient pas ou le trouve trop « bling bling ».

Fidèle à lui-même, Georges-Louis Bouchez a donc voulu répondre à ses haters, via une vidéo publiée sur Facebook et Twitter. « Puisque certains me gratifient chaque jour de commentaires épicés, j’ai voulu leur rendre hommage », a-t-il écrit en légende de son post. Il a donc sélectionné certains messages ou commentaires lui étant destinés sur les réseaux sociaux, et a répondu en vidéo à ceux qui le jugent « malaisant », le surnomment « le baraki de Mons », ou le trouvent « beauf » et « m’as-tu-vu ».