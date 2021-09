Luc Gilson: «On était tous scotchés à la télé»

Vingt ans après les attentats du 11 septembre, les souvenirs restent à vif. Par son ampleur, son modus operandi, ses cibles – les tours du World Trade Center à New York et différents lieux de pouvoir ailleurs sur le sol américain –, par son intensité dramatique, son bilan humain et ses multiples conséquences, le 11/09/2001 reste un traumatisme majeur pour l’humanité, y compris chez nous. Jeune journaliste, Luc Gilson avait « couvert » l’événement pour RTL TVI.

Vous vous souvenez évidemment de ce que vous faisiez...