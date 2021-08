Polémique à Londres à propos de l’évacuation des chiens et chats de Kaboul

Le départ d’Afghanistan des troupes américaines et la reprise du pays par les talibans sont en train de complètement rebattre les cartes de la situation dans le pays et ceux environnants. Des milliers d’Afghans cherchent à fuir le pays par crainte des actions des talibans. Des images bouleversantes sont apparues ces derniers jours dans la presse.

Le refuge en question qui pourra bénéficier de cette évacuation a été créé par Paul Farthing, ancien soldat. Ce dernier avait ouvert à Kaboul, un refuge pour les animaux abandonnés. Plusieurs Afghans y travaillent en tant qu’employés. Dans un premier temps, le ministre de la Défense avait refusé de « donner la priorité aux animaux sur les hommes, femmes et enfants désespérés qui frappent à la porte ».

Un avion pourra donc être affrété pour rapatrier les employés du refuge et leur famille ainsi que les 140 chiens et 60 chats du refuge. L’Angleterre a aussi accordé des visas pour les membres du refuge et leur famille, c’est-à-dire près de 68 personnes.