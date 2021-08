À la télé ce soir: «Mariés au premier regard» et «Les douze coups de la rentrée»

"Mariés au premier regard" est de retour pour une cinquième saison pleine de surprises et de nouveautés. Les deux experts, Estelle Dossin et Pascal De Sutter, ont analysé les profils de célibataires et leur ont fait passer une série de tests afin de leur trouver un ou une partenaire compatible. Cette année, ils ont pu former sept couples ; leur histoire commencera avec l'engagement le plus fort qu'il soit possible de prendre : le mariage. C'est ce jour-là, et pour la première fois, qu'ils se rencontreront devant le maire et leur famille. Accomplie professionnellement et pleine de vie, Cécile est l'heureuse maman d'une jeune fille de 18 ans, qu'elle a élevée seule. Alain multiplie les conquêtes et aimerait rompre avec ce schéma. Mélina et Yannick, eux, sont compatibles à 77%.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Madame Doubtfire, à 20h15 sur AB3 - Quatre étoiles

de Chris Columbus (1993)

Produite par Robin Williams lui-même, cette comédie familiale n’est pas seulement émouvante et drôle : quinze ans après « Kramer contre Kramer », elle repose à sa manière la question du désarroi paternel en cas de séparation. Sous le fard de la caricature se cache une œuvre sensible et pleine d’humanité qui se revoit toujours avec plaisir et aussi la larme à l’œil depuis la disparition de son héros en 2014, alors que venait d’être annoncé le projet d’une suite… tardive.

Super 8, à 18h sur Cmub RTL - Deux étoiles

de J.J. Abrams (2011)

Produit par Steven Spielberg, ce film d’aventure du réalisateur de « Mission impossible III », « Star Trek » – et des « Épisodes VII & IX » de « Star Wars » – est un habile remix d’« E.T. » et d’« Alien » où les bons sentiments dévalent à la vitesse d’un torrent en plein dégel ! L’humour et la saine bonhomie de l’histoire font presque passer au second plan des effets spéciaux pourtant très spectaculaires.

Mariage à la grecque, à 20h20 sur Tipik - Deux étoilesde Joel Zwick (2002)

Aussi connu en tant que… « Mon mariage grec », un vrai conte de fées pour l’actrice canadienne – d’origine hellène, bien sûr – Nia Vardalos qui fit ainsi connaître au grand public le truculent contenu de sa pièce éponyme, décrivant avec autant d’humour que d’émotions les trésors de la vie familiale propre à sa communauté.

Ace Ventura en Afrique, à 22h15 sur AB3 - Deux étoiles

de Steve Oedekerk (1995 )

Le futur scénariste des « Professeur foldingue », « Bruce tout-puissant » et « Cowboys et envahisseurs » succède à Tom Shadyac pour la réalisation de cette suite immédiate et plus exotique du « pilote » de l’année précédente. L’occasion pour Jim Carrey d’enlever le deuxième de ses quatre MTV Movie Awards consécutifs, après le doublé de Robin Williams et avant celui d’Adam Sandler. Mauvais goût assuré.

Prêt à tout, à 22h40 sur Plug RTL - Une étoile

de Nicolas Cuche (2014)

Le propos de cette romance globalement téléphonée est d’une naïveté touchante, presque caricaturale, mais qui fait son attrait. Tout le contraire des productions parisiennes contemporaines maniérées à l’envi.