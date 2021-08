Jamel Debbouze évoque l’accident qui lui a coûté son bras et dévoile sa réaction étonnante à l’annonce du diagnostic

Lors d’une interview accordée au magazine « Jeux vous aime » de Patrick Sébastien, Jamel Debbouze est revenu sur l’accident qui lui a coûté l’usage de son bras droit. L’accident s’est déroulé au mois de janvier 1990, alors que le comédien n’avait que 14 ans. Alors qu’il se trouve à la gare de Trappes, il est happé par un train. L’ami qui l’accompagne ce jour-là perd la vie dans ce tragique accident. Jamel Debbouze quant à lui est emmené d’urgences à l’hôpital, rapporte Metro, où il est soigné.

Quand le médecin lui explique que la catastrophe lui a coûté l’usage de son bras droit, le comédien révèle avoir eu une réaction plutôt étonnante et inattendue : « Le premier réflexe que j’ai quand le médecin me l’annonce, c’est de lui demander de me prêter un des stylos de couleurs qu’il a dans sa poche, car tout de suite, je m’entraîne pour commencer à écrire de la main gauche. Comme si cet accident était un non-sujet. Finalement il ne fallait pas que ce soit un sujet. »