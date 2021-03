Soutien massif à Jamel Debbouze après l’annonce de la mort de son père

Ce lundi, Jamel Debbouze a publié un message sur Instagram le cœur lourd. Son père, Ahmed Touzani, est décédé à 71 ans des suites d’une maladie et ses obsèques ont été célébrées ce week-end à Marrakech. « Paix à ton âme Papa. Merci pour tout. On ne t’oubliera jamais », a déclaré l’humoriste sur les réseaux sociaux aux côtés d’une photo le montrant avec son père. Une annonce qui a provoqué un soutien massif pour le soutenir.

Grande mobilisation des célébrités pour présenter leurs condoléances

Parmi les messages les plus touchants, il y a bien sûr ceux d’autres membres de sa famille. La femme de Jamel Debbouze, Mélissa Theuriau, a ainsi écrit à l’adresse de son beau-père : « Repose en paix ba et veille sur mima. Tes enfants et petits-enfants ne t’oublieront jamais ». La sœur de l’humoriste, Nawel, s’est elle aussi manifestée sur les réseaux sociaux : « Papa, tu laisses un grand vide dans notre vie, mais sache qu'il y aura toujours une place pour toi dans mon cœur. Je t’aime plus que tout Papa, repose en paix. Nous te souhaitons le paradis le plus élevé chez Allah ».

Les stars ont ensuite répondu massivement à ces trois messages. Sur la publication de Jamel Debbouze, on trouve en commentaires le soutien d’Issa Doumbia (qui écrit « Paix à son âme »), Arthur (« Sincères condoléances »), Chris Marques (« Pensées a toute ta famille Jamel »), d’Adèle Exarchopoulos (« Allah yarhmou », autrement dit « Que dieu lui donne sa miséricorde »), Emma de Caunes (« Pensée »), Kylian Mbappé, Kev Adams et Teddy Rinner (qui écrivent des emojis de soutien)…