L’hommage émouvant de «Burger Quiz» à Jean-Pierre Bacri (vidéo)

Depuis quelques jours, les hommages à Jean-Pierre Bacri se succèdent en télé. Décédé d’un cancer le 18 janvier à l’âge de 69 ans, l’acteur français a marqué le cinéma français, mais aussi toutes les personnes qui l’ont un jour rencontré.

De nombreuses chaînes de télévision ont d’ailleurs décidé de bousculer leurs programmes depuis l’annonce du décès de l’acteur. Comme l’a fait TMC mercredi soir notamment. La chaîne a choisi de rediffuser un épisode de « Burger Quiz », l’émission de divertissement présentée par Alain Chabat, auquel avait participé Jean-Pierre Bacri. Ce soir-là, l’acteur était accompagné d’Agnès Jaoui, Jamel Debbouze et Léa Drucker.

Avant de lancer la rediffusion de cet épisode particulier, tournée en 2018, Alain Chabat a adressé, par écrit, quelques mots en hommage à Jean-Pierre Bacri : « J’adorais Jean-Pierre Bacri avant de le rencontrer et encore davantage après. Qu’on ait croisé sa route ou pas, il était notre ami. Tant de raisons de l’aimer. Sa visite à ‘Burger Quiz’ fut un moment merveilleux de gentillesse, d’intelligence et de rigolade. Ce soir-là, avec Agnès, Léa et Jamel, on était comme dans son salon à dire des bêtises. Ce soir, nous rediffusons cet épisode, plein des rires de Jean-Pierre Bacri ». Ce message est donc passé à l’écran juste avant le début de l’émission, accompagné du logo du programme, un burger, au bord des larmes cette fois.