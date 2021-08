Drame à Gand: une cracheuse du feu s’enflamme sur scène et est emmenée à l’hôpital

Ce samedi, le festival Highlight de Gand célébrait sa troisième édition à l’aide de lance-flammes, tirs de canons et autres spectacles époustouflants. Mais tout a dérapé lorsqu’une cracheuse du feu est entrée sur scène pour accompagner la musique du DJ Michiel Cnudde. Ses vêtements ont pris feu et elle a été gravement brûlée. La faute à une figure plus dangereuse que les autres et à une première tentative infructueuse d’éteindre les flammes.

L’intervention salvatrice des pompiers

La femme en question était vêtue d’un costume duveteux sur la poitrine, les épaules et les bras. Au début, pas de souci, tout se déroule normalement. Mais alors qu’elle crache une plus grande flamme que les autres, le duvet posé sur sa poitrine prend feu. Elle lâche ses torches et se roule immédiatement dans l’herbe située dans la zone entre la scène et le public. Rien n’y fait. Heureusement pour elle, des pompiers étaient présents sur les lieux et sont intervenus assez rapidement.