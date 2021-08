Pour les Afghans, la fuite comme seule option

Une vie brisée, des rêves arrachés… Pour survivre, des milliers d’Afghans fuient leur pays. Ce parcours d’exil forcé, Layla et Bilal l’ont traversé il y a quelques années. Témoignages.

Layla et sa fille connaissent la route de l’exil forcé. Elles ont quitté l’Afghanistan en 2015. - DR

Son regard translucide ne parvient pas à cacher la souffrance qui habite Layla. Mais sa force et son courage impressionnent ! Pour rester en vie et sauver ses enfants, elle n’a d’autre choix que de fuir son pays, l’Afghanistan, un jour d’avril 2015. Son mari vient d’être tué dans une attaque des talibans. Si elle ne part pas, un sort identique l’attend, elle le sait… La mère de famille puise alors dans ce qu’il lui reste de ressources pour entamer un long périple avec ses cinq enfants : 7.000 kilomètres pour enfin arriver en Belgique. « Ici, il y a la paix et nous sommes...