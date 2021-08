Alexandre Coste, le fils naturel du prince Albert II a déjà 18 ans!

Le fils aîné, et naturel, du prince Albert II de Monaco a fêté son anniversaire sur le Rocher. Sans Albert II parti retrouver Charlène en Afrique du Sud.

Alexandre et sa demi-sœur Jazmin Grace. - Instagram Jazmin Grace

Alexandre Grimaldi-Coste a soufflé ses 18 bougies en compagnie de sa demi-sœur, l’Américaine Jazmin Grace Grimaldi, en vacances sur la Riviera et qui l’a, pour l’occasion, emmené visiter le Musée océanographique de Monaco. Ensuite tous deux ont assisté, très complices, à une séance de cinéma en plein air. Jazmin a immortalisé ce moment sur ses réseaux sociaux en soulignant leur lien : « My little brother ».

Alexandre Coste est né le 24 août 2003, sous le nom d’Éric Alexandre Tossoukpé, de la relation du Prince avec Nicole Tossoukpé-...