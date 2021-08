Méditez, votre santé vous dira merci

La méditation connaît un engouement sans précédent et pour cause, il semble que cette pratique s’avère aussi bénéfique pour votre moral que pour votre santé !

Quand on dit qu’on médite, on parle en fait de « méditation de pleine conscience » ( « mindfulness », selon nos amis anglais) ou méditation de « pleine présence », voire de « présence attentive ». Mais comment s’y prendre, quand on n’a jamais approché un état méditatif, même de loin ? Le docteur Catherine Wauthier, psychiatre et psychothérapeute auprès du centre Belle Idée à Waterloo, ainsi que détentrice d’un diplôme de Médecine, Méditation et Neurosciences auprès de l’université de Strasbourg explique : « Méditer, ça n’a...