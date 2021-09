Philippe Etchebest et Hélène Darroze attristés par le départ de Michel Sarran de «Top Chef»

« Je ne ferai plus partie du jury la saison prochaine, M6 ayant décidé de changer le jury. L’aventure s’arrête pour moi ». C’est par ces mots que Michel Sarran, chef emblématique de « Top Chef » a annoncé qu’il ne ferait plus partie de l’émission pour les saisons à venir . Un départ un peu amer pour celui qui a coaché des candidats pendant sept saisons du concours.

L’absence de Michel Sarran pour la suite de « Top Chef » a surpris les téléspectateurs, mais visiblement aussi les collègues du chef toulousain, Philippe Etchebest et Hélène Darroze, qui, eux, continuent l’aventure. « Mon Michel, tu vas tellement me manquer sur le prochain tournage », a réagi cette dernière, dans un message publié sur Instagram « Merci merci pour tous les bons moments que l’on a passés ensemble ces 7 dernières années. Que de bons souvenirs qui resteront à jamais dans mon cœur ». Même son de cloche du côté de Philippe Etchebest, qui se dit « Très heureux d’avoir partagé ces années » aux côtés de Michel Sarran. « Tu vas nous manquer », écrit-il également.

Ces petites marques d’affection ont touché Michel Sarran, qui a avoué que ses deux comparses allaient aussi lui manquer. « Mais la vie ne s’arrête pas et on aura plein de choses à partager ensemble. J’en suis sûr, notre amitié n’est pas un exercice tv, elle est sincère et vraie », a-t-il écrit à l’attention d’Hélène Darroze, avant de réagir au message de Philippe Etchebest : « Merci Philippe, nous avons passé de bons moments […] On continuera à se chambrer dans le plus grand respect. Merci mon ami ».

Un remplaçant déjà connu

Pour la prochaine saison de « Top Chef », c’est le plus jeune triple étoilé de France qui prendra la place de Michel Sarran aux côtés des deux chefs précités et de Paul Pairet. Il s’agit de Glenn Viel, qui a été désigné chef de l’année 2020 notamment.