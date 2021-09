Michel Sarran quitte le jury de «Top Chef»

Depuis 2015, Michel Sarran faisait partie du jury de la célèbre émission culinaire « Top Chef », ces dernières années aux côtés de Paul Pairet, Hélène Darroze et Philippe Etchebest. Considéré comme un personnage emblématique et apprécié du programme, Michel Sarran a annoncé qu’en ce qui le concerne, l’aventure ne serait pas réitérée la saison prochaine, rapporte Konbini.

Le chef toulousain a ainsi annoncé avec nostalgie sur son compte Instagram qu’il ne ferait plus partie du jury de « Top Chef ». Un départ dont il ne semble pas être à l’origine, comme il l’a fait comprendre dans la petite vidéo postée sur le réseau social : « Je ne ferai plus partie du jury la saison prochaine, M6 ayant décidé de changer le jury, voilà. L’aventure s’arrête pour moi. Sachez une chose : vous allez vraiment me manquer, mais on se retrouvera certainement ».