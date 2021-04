«Top Chef»: la mythique épreuve de la boîte noire a une nouvelle fois surpris les candidats (vidéos)

Dans l’épisode diffusé ce lundi 19 avril sur RTL-TVI, les candidats se sont d’abord affrontés sur le défi du chef Arnaud Donckele. Pour tenter de se qualifier, il fallait réaliser deux sauces exceptionnelles, avec des textures différentes, pour accompagner une volaille. Pour commencer, seules les sauces étaient dégustées. Lors de cette première étape, Matthias, Sarah et Bruno ont été éliminés. Les plats des autres candidats ont quant à eux été goûtés dans leur entièreté. Conquis par les recettes de Mohamed, Arnaud, Baptiste et Pierre, le chef invité a finalement choisi le plat de ce dernier, qui a alors remporté la première épreuve. Le jeune homme était particulièrement attendu par le chef Donckele puisqu’il avait déjà travaillé avec lui. Les six autres candidats non-qualifiés lors de cette étape se sont confrontés à une épreuve incontournable de « Top chef » : la boîte noire. Le but ? Reproduire à l’aveugle le plat d’un chef disposé dans le noir complet, seulement en le goûtant. Répartis en deux équipes, les candidats et les chefs ont pu envoyer un premier participant, qui avait une minute pour tenter de cerner le plat au goût et au toucher, rapporte Sudinfo. Les chefs de brigade ont par la suite pu faire de même, pour confirmer ou non les idées des premiers candidats testeurs. Juste avant le dressage, une dernière personne dans chaque équipe s’est rendue dans la boîte noire pour découvrir le plat illuminé durant quelques secondes, sans pouvoir le tester.

Difficulté supplémentaire cette année, l’identité du chef ayant réalisé le plat mystère n’a pas été révélée. Cela permet d’habitude d’orienter les décisions. Gilles Goujon, chef trois étoiles et Meilleur ouvrier de France, était cette fois le créateur de l’assiette à reproduire le plus fidèlement possible. Il avait préparé pour l’occasion un plat monochrome noir, sur le thème du céphalopode. Il y avait notamment des poulpes, des pistes, des calamars et de l’encre de seiche, le tout travaillé dans quatre préparations.

Au premier passage, l’équipe d’Arnaud, Baptiste, Matthias et des chefs Paul Pairet et Michel Sarran a eu pas mal de difficultés à identifier les ingrédients. Ils étaient partis sur du poisson et un thème de bouillabaisse. Ils n’avaient pas non plus deviné l’idée du monochrome noir. De son côté, l’équipe de Mohamed, Bruno, Sarah, Philippe Etchebest et Hélène Darroze s’est quant à elle mieux débrouillée dès le départ en cernant plus facilement le plat et le thème du noir. Un bon départ qui a finalement payé puisque c’est cette deuxième team qui a remporté cette épreuve, le goût de leur assiette étant proche de celle de Gilles Goujon, contrairement aux préparations de leur adversaires. Une victoire qui a permis à Mohamed, Bruno et Sarah de se qualifier pour la prochaine semaine.