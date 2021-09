De nain à géant du football

C’était l’un des événements de l’été : le transfert de Lionel Messi au Paris-Saint-Germain, que C8 nous conte ce mercredi soir dans les détails. Que l’on aime ou non le foot, personne n’a pu passer à côté de l’information. L’Argentin Messi, c’est le Michael Jackson du foot, personne n’ignore son nom. Et, fait rare, le foot actuel possède deux phénomènes similaires, avec le Portugais Cristiano Ronaldo. La comparaison n’est pas sans raison : les deux hommes se jalousent et se disputent les Ballons d’Or (sorte d’Oscar du meilleur footballeur). Messi en a six dans son armoire à...