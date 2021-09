Le prince Harry attaque les antivax: «Ils colportent des mensonges et de la peur»

Le papa d’Archie et Lilibet, qui intervenait en visioconférence, a profité de l’occasion pour parler de la vaccination. Il a d’abord insisté sur l’importance d’offrir un accès égal au vaccin à tous les habitants de la planète. « Il y a une énorme disparité entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas avoir accès au vaccin. Nous ne pouvons pas avancer ensemble si nous ne nous attaquons pas à ce déséquilibre », a-t-il déclaré.

Il s’est ensuite exprimé sur les anti-vaccins, qu’il juge responsables des fake news qui circulent à propos de la vaccination. « Les familles du monde entier sont submergées par des masses de désinformation à travers les médias et les réseaux sociaux, ceux qui colportent des mensonges et de la peur créent une hésitation vaccinale, ce qui conduit à son tour à des communautés divisées et à une baisse de la confiance », a-t-il ajouté, critique, « C’est un système que nous devons briser si nous voulons vaincre le Covid-19 et le risque de nouveaux variants ».