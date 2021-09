Le nouveau traitement esthétique de Maeva Ghennam largement controversé: «J’ai rajeuni mon vagin» (vidéo)

L’influenceuse Maeva Ghennam, connue par ses apparitions dans « Les Marseillais » et sa suite, a fait une nouvelle sortie sur Instagram où elle vient expliquer comment elle a « rajeuni son vagin ». La jeune femme a l’habitude de faire la promotion de multiples produits en tout genre pour perdre du poids à coups de tisanes ou « redonner de la rondeur aux fesses ». Elle rassemble aussi beaucoup de fans grâce à son caractère, son goût pour le luxe et ses histoires d’amour tortueuses.

Cette fois, c’est de son vagin dont il est question. Elle explique que grâce à la médecine esthétique, elle a pu arranger ses parties intimes. Maeva Ghennam n’a pas peur du bistouri et ne le cache pas. C’est dans le cabinet de son gynécologue à Paris qu’elle présente son travail et comment, grâce à deux traitements, elle a pu « rajeunir son vagin » : « Je suis avec le docteur, j’ai fait de la radiofréquence et de la mésothérapie sans injection et en fait ça rajeunit le vagin ».