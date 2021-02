Interné en psychiatrie, un candidat de téléréalité publie des vidéos qui inquiètent les internautes (vidéos)

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas apprécié. Sur TikTok et sur Snapchat, Virgil s’en est pris à plusieurs candidats de téléréalité. « C’est seul contre tous maintenant. Je vous b**** tous, téléréalité ou pas téléréalité, les Marseillais, les Anges, la Villa ! », s’exprime-t-il dans une première vidéo, où il lâche aussi que la téléréalité est « un monde de merde ». « Vous m’avez rendu fou ! […] Bizarrement, avant, tout le monde m’appelait. Mais maintenant que j’ai des problèmes, que je n’ai plus d’argent, que je ne suis plus à la mode, plus personne ne m’appelle », poursuit-il, mi-souriant mi-haineux.