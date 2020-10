Inès de «Koh-Lanta» annonce sa participation à une troisième téléréalité (vidéo)

Dès ses débuts dans « Koh-Lanta : l’île des héros » – saison spéciale du jeu, rassemblant anciens candidats emblématiques et nouveaux, diffusée entre février et juin dernier – Inès Loucif a été remarquée. Avec son caractère bien trempé, un bikini trop petit au début de l’aventure, et un brin de naïveté, la jeune infirmière a directement tapé dans l’œil des téléspectateurs. Son nombre d’abonnés sur Instagram est monté en flèche dès ses premières apparitions à la télé, et les fans de « Koh-Lanta » n’ont pas tardé à dire qu’elle se retrouverait à coup sûr dans une émission de téléréalité comme « Les Anges » après sa participation à « Koh-Lanta ».

Alors ce ne sera finalement pas « Les Anges », comme Inès l’avait déjà dit, mais bien « La Villa des cœurs brisés » (déjà tournée, la saison sera diffusée dès novembre sur TFX). Mais pas seulement ! L’ex-aventurière, finaliste d’ailleurs de « Koh-Lanta : l’île des héros », vient d’annoncer qu’elle allait participer à « La bataille des couples ». Inès a ainsi dévoilé qu’elle était en couple avec Tristan, qu’elle a rencontré lors du tournage de « La Villa des cœurs brisés ». c’est donc à ses côtés qu’elle se présentera dans l’émission, qui sera aussi diffusée sur TFX. Les deux jeunes tourtereaux l’ont annoncé dans une vidéo diffusée sur Instagram le 28 octobre.

En participant à ces deux émissions de téléréalité, Inès fait une croix sur une deuxième participation à « Koh-Lanta ». En effet, participer à une autre téléréalité que le jeu d’aventure condamne toute chance de revenir un jour dans l’émission de TF1.