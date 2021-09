Reese Witherspoon confie qu’elle ne s’est pas sentie soutenue à la naissance de sa fille

Les premiers mois suivant une naissance peuvent être difficiles, surtout si l’équilibre n’est pas présent. C’est ce que dénonce Reese Witherspoon, vue dans « Big Little Lies » et « The Morning Show », en abordant son expérience personnelle. L’actrice a donné naissance à sa première fille, Ava en 1999, deux mois après son mariage avec l’acteur Ryan Philippe.

Dans un épisode du podcast de Kristen Bell, « We are supported by », l’actrice se confie un peu plus sur son expérience difficile il y a plus de 20 ans. La star explique : « Je n’ai pas reçu beaucoup de soutien avec mon premier bébé et j’ai compris vraiment tôt que ça n’allait pas marcher. J’ai tenté de tenir durant cinq mois avec Ava, à ne pas dormir et à commencer à délirer. J’avais la chance d’avoir mis de l’argent de côté et je n’avais pas à travailler, mais ce n’est vraiment pas un boulot pour une seule personne. Je dirais même que ce n’est pas un boulot pour deux personnes ».