À la télé ce soir: programmation spéciale Jean-Paul Belmondo

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Le vent de la liberté », à 20h35 sur La Trois - Trois étoiles

L’exploit authentique du passage de deux familles est-allemandes en RFA à bord d’une montgolfière avait déjà été retracé dans une production Disney réalisée par Delbert Mann en 1982, avec John Hurt et Beau Bridges. Ce « remake autochtone » réalisé par un humoriste bavarois très populaire là-bas est d’une tension dramatique exceptionnelle ! Gros succès en Allemagne et en France, l’ouvrage ramène en mémoire une époque déjà un peu oubliée et pourtant pas si lointaine. On reconnaît Thomas Kretschmann dans le rôle du policier chargé de la traque aux fuyards.

« Parker », à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

L’avant-dernière réalisation de l’auteur de « Contre toute attente », « Officier et gentleman » et « Dolores Claiborne » ne fait pas dans la dentelle, ce qui est logique avec l’incassable Jason Statham en tête d’affiche. Mais comme c’est bien ficelé, super efficace d’un bout à l’autre et non exempt d’humour, on ne peut qu’approuver.

« Mon voisin le tueur », à 21h15 sur TMC - Deux étoiles

Cette comédie policière tient essentiellement du vaudeville et repose habilement sur la parfaite harmonie de ton adoptée par l’ensemble du casting dominé par un Bruce Willis efficace.