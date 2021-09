Un alligator engloutit un drone qui volait trop près de lui (vidéo)

Comme le montre la vidéo depuis publiée sur les réseaux sociaux, l’alligator a rapidement attrapé le drone, à la stupéfaction des personnes présentes non loin de là. Très vite, des quantités importantes de fumée sortent de l’appareil. « Non, George, ne mange pas ça », s’exclame l’autrice de la vidéo, en donnant un surnom affectueux à l’animal. L’alligator tente à plusieurs reprises de mastiquer l’engin mais manifestement, il a un peu de mal à engloutir cette proie inhabituelle. Finalement, il est parti dans l’eau des marécages avec son nouveau jouet.

Si les Américains présents sur les lieux ont fini par en rire, cela n’a pas vraiment plu à de nombreux internautes, certains affirmant avoir signalé les faits aux autorités. Un acte d’autant plus répréhensible que la zone est contrôlée par le Service des parcs nationaux. « Non, les drones et autres appareils sans pilote ne sont pas autorisés dans le parc, ni sur aucun autre site du Service des parcs nationaux », réagit le parc national des Everglades, où la scène se serait déroulée. L’autrice de la vidéo affirme pour sa part que les faits se sont déroulés à l’extérieur du parc et qu’il s’agit ici d’un accident involontaire.