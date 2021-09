Pourquoi TF1 ne diffusera pas Koh-Lanta ce soir

Normalement, le mardi, c’est désormais le jour de Koh-Lanta. Un choix qui avait déjà frustré quelques téléspectateurs attachés à la case du vendredi soir. Et voilà qu’aujourd’hui, le programme subit à nouveau un changement. La saison all stars de Koh-Lanta ne sera donc pas diffusée ce 7 septembre.

La cause de cette absence est simple. L’équipe de France de football joue ce soir contre la Finlande et il s’agit d’un match de qualification pour la Coupe du monde 2022, soit une rencontre de la plus haute importance. La tension est d’autant plus palpable que la France sort de deux matchs nuls contre des pays pourtant réputés faibles (la Bosnie-Herzégovine et l’Ukraine), même si elle est première de son groupe. TF1 ne peut donc pas passer à côté de l’événement et Koh-Lanta est passé à la trappe.