Hyundai Ioniq 5: modernité originale

Difficile de décrire la Hyundai Ioniq 5 tant elle est originale ! À mi-chemin entre une berline et un SUV, elle est étonnante à plus d’un titre. D’une part parce qu’elle a des relents rétros dans sa modernité et qu’elle présente des similitudes avec la Lancia Delta ou avec la Fiat 127 des années 80, et d’autre part parce qu’elle est beaucoup plus grande qu’il n’y paraît. Pour preuve, en longueur, elle fait 14 cm de plus que le Tucson et elle est aussi haute que ce dernier. C’est surtout à l’intérieur que son gabarit réel se révèle, tant l’espace y est généreux, où que l’on se trouve....