Le petit ami de Miss Belgique en prison

« Depuis 2016, il n’en avait plus jamais entendu parler et n’a jamais été impliqué dans aucun autre fait », gronde son avocat, Thomas Vandemeulebroucke. « C’est terrible que cinq ans plus tard, il soit soudainement jeté en prison pour cela. Tout simplement parce qu’il n’a pas d’adresse officielle fixe et qu’il a été trop souvent sous les feux des projecteurs en tant que compagnon de Miss Belgique. De plus, les faits relèvent davantage d’une agression contre lui et ses amis que l’inverse ».