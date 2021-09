La veine d’Alexandra Lamy

Juliette fait partie de ces gens qui, de façon pratiquement inévitable, ne peuvent se résoudre à faire des choix. Et ça va des détails les plus futiles aux choses les plus essentielles. Elle a donc pris pour habitude de consulter ses proches pour l’aider à prendre ses décisions. Toujours célibataire, elle tombe soudain sous le charme de… deux prétendants. Ils sont pourtant très peu semblables. Pur Français, Étienne est chef de cuisine et plein d’attentions, mais il ne peut se détacher de sa passion pour son métier, qui n’est pas une sinécure. Anglais jusqu’au bout des ongles, Paul est, lui...