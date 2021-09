Procès des attentats de Paris: un système astucieux mis en place pour préserver les victimes

Aujourd’hui s’ouvre un procès « historique » France. Salah Abdeslam, seul survivant du commando terroriste qui a perpétré les attaques contre le Stade de France et les terrasses en plein cœur de Paris, voit son procès démarrer cet après-midi.

Le procès sera filmé pour l’Histoire et durera neuf mois ce qui en fait aussi l’un des plus longs procès en France. Le dossier fait quelque 542 tomes et compte près de 1.800 parties civiles. Le procès sera très éprouvant pour les victimes et leur entourage, qui devront se confronter de nouveau aux horreurs qui ont fait 130 victimes et plus de 300 blessés.