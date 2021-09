Charlie Hebdo tacle Salah Abdeslam en Une pour l'ouverture du procès des attentats de Paris

Six ans après les attaques au Stade de France et en plein cœur de la ville, le seul survivant du commando terroriste va faire face à un procès « historique ». Les attentats du 13 novembre 2015 ont fait 130 morts, 350 blessés et ont traumatisé le pays et le reste du monde. Charlie Hebdo avait été la cible quelques mois plus tôt, le 7 janvier 2015, d’une attaque terroriste faisant 12 morts. Le journal avait provoqué des réactions suite à ses caricatures du prophète Mahomet.

Aujourd’hui, l’hebdomadaire n’a pas manqué la date historique pour sortir de nouveau une couverture, mettant en scène Salah Abdeslam, seul survivant du commando, menotté entre deux policiers cagoulés. En titre Chalie Hebdo écrit « Faites entrer l’e***** ! » La phrase fait référence à une émission bien connue qui s’intéresse aux faits divers : « Faites entrer l’accusé ». Les commentaires sont déjà très nombreux sous l’illustration de la couverture.