La dernière Une de «Charlie Hebdo» crée la polémique au Royaume-Uni

La question « Pourquoi Meghan a quitté Buckingham Palace ? » est également posée sur la couverture, avec pour réponse : « parce que je ne pouvais plus respirer ». Encore un lien avec George Floyd, puisque ses dernières paroles avaient été « Je ne peux plus respirer » en anglais. Au Royaume-Uni, la caricature est vivement critiquée. De nombreuses personnes estiment que le journal est allé trop loin cette fois, rapporte 20Minutes.

Célèbre pour ses dessins satiriques, le magazine « Charlie Hebdo » crée une nouvelle fois la polémique. En cause : sa dernière Une. Sur celle-ci, on voit la reine Élizabeth II en train d’étouffer Meghan Markle, un genou posé sur son cou. Outre les différends entre les deux femmes et les accusations de racisme portées par la duchesse de Sussex à l’encontre de la famille royale britannique, le dessin évoque la mort de George Floyd, cet Afro-Américain qui avait perdu la vie, étouffé sous le genou d’un policier aux États-Unis l’année dernière.

Le collectif Black and Asian Lawyers For Justice a qualifié cette couverture d’« outrageuse et dégoûtante ». Selon un autre groupe, il s’agit d’« une réponse médiocre et mal conçue de #CharlieHebdo qui enflamme le problème. Cette forme de satire simpliste n’a pas sa place dans la lutte contre le racisme. Complètement épouvantable et profondément attristante », ajoute 20Minutes. D’autres internautes appellent carrément à la suppression pure et simple de « Charlie Hebdo ».