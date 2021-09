«On arrête, c’est infernal!»: Didier Raoult remballe un journaliste en direct (vidéo)

Alors Olivier Gerbi demande à son invité s’il conseille aux Français de se faire vacciner. Il n’en fallait pas plus pour à nouveau faire sortir Didier Raoult de ses gonds. « Non, mais attendez, ce n’est pas à moi de décider de la politique vaccinale ! », s’emporte-t-il alors que le présentateur réitère sa question autrement : « Mais en tant que médecin, quel est votre conseil ? ». « Mais vous me laissez parler, oui ou non ? Ça suffit ! Vous m’avez posé une question, laissez-moi répondre ! Arrêtez de m’ennuyer. Mais c’est infernal ! », s’énerve le professeur, avant de définitivement mettre fin à l’entretien : « On s’arrête ! Il faut poser des questions simples et me laisser répondre. Maintenant, je ne vous réponds plus ! Quand vous me poserez des questions sérieuses et que vous me laisserez le temps de répondre, je vous répondrai ! ».