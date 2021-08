«Je ne parle pas avec des dingues!»: quand Didier Raoult se croit hors antenne dans «TPMP»

Mais le professeur Raoult était assez tendu au moment de débuter son intervention, qu’il réalisait de chez lui. Il venait d’assister, en étant hors antenne, à des échanges sur la vaccination entre Mathieu Delormeau et l’avocat Fabrice Di Vizio. La tension était montée, et visiblement, Didier Raoult n’avait pas apprécié la séquence, qui a eu lieu juste avant son apparition.

Se pensant toujours hors antenne, le Marseillais a alors lancé à une personne qui se trouvait chez lui hors caméra qu’il ne voulait pas « participer à des débats comme ça ». « Je ne parle pas avec des dingues », a-t-il directement ajouté, provoquant les rires des comparses de Cyril Hanouna sur le plateau. Ne se rendant toujours pas compte que tout le monde le voyait et l’entendait, Didier Raoult a poursuivi ses attaques : « Ma femme est psychiatre, elle parle avec les fous. Donc si vous voulez vous parlez comme ça, vous prenez un rendez-vous chez elle, mais moi je ne parle pas avec des excités comme ça ».

Surpris et amusé, Cyril Hanouna a ensuite établi correctement la connexion avec le salon du professeur polémique, qui a directement mis les points sur les i avant de commencer l’entretien. « Parlez-moi avec respect, sans m’insulter, sinon je m’en vais », a-t-il lancé tout de go. Un avertissement pris au sérieux par « Baba », qui a mené une interview finalement très posée, concernant notamment le pass sanitaire et la vaccination.