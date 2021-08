Didier Raoult poussé vers la sortie par son propre hôpital

La décision devra être prise d’ici quelques jours en conseil d’administration. La présidente, Yolande Obadia, est très proche de Didier Raoult mais elle n’est pas la seule à bord. La fin du contrat du médecin sera ainsi proposée par au moins deux des membres fondateurs de l’IHU : l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), dirigé par François Crémieux, et Aix-Marseille Université (AMU), présidé par Eric Berton. « La commission médicale de l’AP-HM ne voit pas d’objet à prolonger Didier Raoult, ne serait-ce que pour deux journées et demie par semaine, comme il le demande. Il y a largement les équipes nécessaires, à l’IHU, pour que son départ soit comblé », confie au Monde le professeur Jean-Luc Jouve, président de la commission médicale d’établissement (CME).

Comme l’explique à BFMTV la médecin Annie Lévy-Mozziconacci, qui travaille à l’AP-HM, la quasi-totalité des médecins qui demandent une prolongation, à l’instar de Didier Raoult, ont un refus. Si on ajoute à cela l’opposition systématique de ce dernier à la quasi-totalité de ses collègues, il semble avoir peu de chances d’avoir gain de cause.

Des déclarations controversées en série

Son départ doit toutefois être encore approuvé. Didier Raoult n’a pour sa part pas voulu répondre aux sollicitations du Monde. Au début de l’épidémie de Covid-19, le médecin a notamment été un grand défenseur de l’hydroxychloroquine pour traiter la maladie, un médicament qui s’est avéré en réalité inefficace. Les études qu’il a menées à ce sujet ont été réfutées par ses collègues au vu de sa méthodologie douteuse, avec un échantillon réduit et une absence de groupe placebo notamment.

Didier Raoult a ensuite enchaîne les prises de parole choc dans les médias, avec de nombreuses incohérences. Ce mardi encore, il minimisait les bénéfices liés à la vaccination en s’appuyant sur la vague de contaminations en Islande, où les habitants sont 77,1% à avoir reçu au moins une dose. Sauf qu’il oublie de dire que le but du vaccin, ce n’est pas d’empêcher les contaminations mais les hospitalisations et les décès. Or en l’occurrence, le nombre d’hospitalisations reste réduit et il n’y a plus eu de décès dans le pays depuis trois mois.