La société Vicks recadre Didier Raoult, qui propose un nouveau traitement contre le covid (vidéo)

Personnage amené sous le feu des projecteurs depuis le début de la pandémie de coronavirus, le professeur Didier Raoult vient de proposer une nouvelle idée controversée pour lutter contre le virus.

Dans une nouvelle vidéo postée sur la chaîne Youtube de l’IHU de Marseille, le grand défenseur de la chloroquine s’interroge sur les effets que pourraient avoir des « molécules qui ne coûtent rien et qui sont anodines » sur le coronavirus. « Qu’est-ce qu’on attend pour les tester ? », lance-t-il, avant de citer ces molécules et d’en arriver à proposer… du Vicks VapoRub : « la ciclosporine, l’ivermectine, etc. Ou mettre de la paraffine dans le nez, de la vaseline, qu’on a dans certains produits, ou le Vicks ». Il ajoute ensuite directement : « Ils ne me payent pas Vicks, je n’ai pas de conflits d’intérêts avec eux ».