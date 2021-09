Un Français «promène» ses oies en ULM au-dessus du lac d’Annecy (vidéo)

Depuis quelques mois, Dominique Cruciani offre un spectacle fascinant dans le ciel d’Annecy. Pilote d’ULM, le Français s’envole chaque matin à bord de son engin, et accompagné de… ses oies. Il a en effet domestiqué et dressé un groupe de jeunes oies venues d’un élevage, pour qu’elles l’accompagnent dans les airs pour une « promenade » de 40 minutes tous les jours.

« Je me suis inspiré du film le Peuple migrateur de Jacques Perrin », a expliqué au Parisien Dominique Cruciani, « J’avais participé au tournage en 1998. Je pilotais un ULM pour les prises de vues aériennes. On volait avec des oies imprégnées, c’est-à-dire domestiquées. J’ai voulu faire la même chose ». Cela a demandé pas mal de travail au pilote, car les oies ne peuvent pas voler directement. Alors au début, il les baladait les oiseaux à côté de son ULM « pour les familiariser au ronronnement du moteur ». Ensuite, après 40 jours, les oies ont eu assez de plumes pour décoller, et la « promenade dans les airs » a alors pu commencer. « On a commencé par des sauts de puce avant d’arriver, aujourd’hui, à atteindre plusieurs centaines de mètres d’altitude », s’est réjoui Dominique Cruciani.