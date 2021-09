Le prince Andrew enfin notifié de la plainte pour abus sexuels

Un mois après le dépôt de la plainte de Virginia Giuffre pour abus sexuels, la première audience de l’affaire va finalement avoir lieu lundi prochain, à New York. Le prince Andrew, directement mis en cause par la militante américaine, ne sera pas présent. L’AFP a d’ailleurs fait savoir qu’en réalité, le « fils préféré » d’Elizabeth II n’a été notifié de la plainte que le 27 août dernier, soit deux semaines et demi après que Virginia Giuffre ait affirmé devant le tribunal de Manhattan qu’il avait agressée sexuellement à 17 ans. Selon les médias d’outre-Manche, s’il a fallu autant de temps avant que cela ne soit fait, c’est tout simplement parce que le prince aurait tout fait pour retarder la procédure.

Un « prince en fuite » ?

Pour qu’une affaire judiciaire de ce type puisse véritablement débuter, il est de coutume de notifier l’accusé de son assignation devant le tribunal. C’est pour cela que des personnes ont été envoyées au domicile du prince Andrew. Mais d’après la presse britannique, le prince a refusé qu’elles puissent entrer. Malgré leur insistance, elles n’arriveront jamais à le rencontrer.