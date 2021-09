La reine Elizabeth II rend hommage aux victimes du 11-Septembre

La reine Elizabeth II a rendu hommage samedi aux victimes des attentats djihadistes du 11-Septembre commis il y a vingt ans, ainsi qu’à ceux qui se sont ensuite attelés à « reconstruire », dans un message adressé au président américain Joe Biden.

Un hymne à la solidarité

« Mes pensées et prières - et celles de ma famille et du pays tout entier - demeurent auprès des victimes, des survivants et des familles affectées, ainsi qu’auprès des premiers intervenants et des secouristes », a déclaré Elizabeth II à l’occasion de la commémoration des vingt ans de ces attentats d’Al-Qaïda. La souveraine de 95 ans a également rendu « hommage à la résistance et à la détermination des communautés qui se sont unies pour reconstruire » après ces attaques, les plus meurtrières de l’Histoire avec quelque 3.000 morts, dont 67 Britanniques.